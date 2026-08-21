Participez à un atelier sur la taille de pierre, Manoir de Montreuil-sur-Barse, Montreuil-sur-Barse
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Montreuil-sur-Barse · Montreuil-sur-Barse
Informations pratiques
Participez à un atelier sur la taille de pierre 19 et 20 septembre Manoir de Montreuil-sur-Barse Aube
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Le Manoir étant actuellement en restauration, des ateliers de taille de pierre seront proposés au public pour mieux comprendre ce savoir-faire.
Manoir de Montreuil-sur-Barse 32, rue du 27-août-1944, 10270 Montreuil-sur-Barse Montreuil-sur-Barse 10270 Aube Grand Est 06 06 62 12 06 Le manoir de Montreuil-sur-Barse est un manoir dit « à damiers champenois », construit par l’architecte Dominique le Florentin au XVIe siècle. Il est édifié dans le style des demeures troyennes d’alors : en brique et craie, avec des fenêtres à meneaux. La cheminée est datée de 1565.
Le Manoir étant actuellement en restauration, des ateliers de taille de pierre seront proposés au public pour mieux comprendre ce savoir-faire.
© Estelle Jonaseck
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