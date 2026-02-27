Partie de pelote et danses basques Fronton municipal Saint-Jean-de-Luz
Partie de pelote et danses basques Fronton municipal Saint-Jean-de-Luz mercredi 22 juillet 2026.
Partie de pelote et danses basques
Fronton municipal 1 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Partie de pelote à chistera et présentation de danses basques. .
Fronton municipal 1 avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 saintjeandeluz@otpaysbasque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Partie de pelote et danses basques
L’événement Partie de pelote et danses basques Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque