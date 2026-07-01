Partir en livre Cornebidouille Médiathèque Le Tréport
vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque · Le Tréport
Informations pratiques
Le Tréport
Partir en livre Cornebidouille
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Partir en Livre thème de l’année Nos petits et grands héros . la grande fête du livre
jeunesse, est de retour partout en France !
Lecture animée de l’album Cornebidouille de Magali Bonniol et Pierre Bertrand, (éditions L’école des loisirs) et activités manuelles sur le thème de Cornebidouille.
Durée 1h. De 3 à 8 ans. Sur inscription. Gratuit. .
Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88
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English : Partir en livre Cornebidouille
L’événement Partir en livre Cornebidouille Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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