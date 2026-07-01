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AGENDA · Le Tréport

Partir en livre Cornebidouille Médiathèque Le Tréport

vendredi 17 juillet 2026 · Médiathèque · Le Tréport

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
18 Place de l'Église
Ville
76470 Le Tréport
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Tréport

Partir en livre Cornebidouille

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Partir en Livre thème de l’année Nos petits et grands héros . la grande fête du livre
jeunesse, est de retour partout en France !
Lecture animée de l’album Cornebidouille de Magali Bonniol et Pierre Bertrand, (éditions L’école des loisirs) et activités manuelles sur le thème de Cornebidouille.
Durée 1h. De 3 à 8 ans. Sur inscription. Gratuit.   .

Médiathèque 18 Place de l’Église Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 84 88 

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English : Partir en livre Cornebidouille

L’événement Partir en livre Cornebidouille Le Tréport a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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