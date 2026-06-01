PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été Bibliothèque de Sérigné Sérigné
PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été Bibliothèque de Sérigné Sérigné mercredi 24 juin 2026.
Sérigné
PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été
Bibliothèque de Sérigné 31 rue de Fontenay Sérigné Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:30:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Par la librairie Florilège
Découvrez une sélection de nouveautés jeunesse pour remplir votre valise de belles lectures.
Vente sur place, ouvert à tous
Tout public .
Bibliothèque de Sérigné 31 rue de Fontenay Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire biblio.serigne@gmail.com
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By Florilège Bookstore
L’événement PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été Sérigné a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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