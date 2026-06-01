PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été Bibliothèque de Sérigné Sérigné mercredi 24 juin 2026.

Sérigné

PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été

Bibliothèque de Sérigné 31 rue de Fontenay Sérigné Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:30:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Par la librairie Florilège

Découvrez une sélection de nouveautés jeunesse pour remplir votre valise de belles lectures.

Vente sur place, ouvert à tous

Tout public .

Bibliothèque de Sérigné 31 rue de Fontenay Sérigné 85200 Vendée Pays de la Loire biblio.serigne@gmail.com

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By Florilège Bookstore

L’événement PARTIR EN LIVRE Les coups de coeur jeunesse pour l’été Sérigné a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin