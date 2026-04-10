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Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse

Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse

Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Parc des 7 eaux
Ville
40110 Arengosse
Département
Landes
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Arengosse

Partir en livre Ludobus Médiathèque

Parc des 7 eaux Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Venez nombreux participer au temps fort de l’été Partir en livre , en partenariat avec le Ludobus.
Vous pourrez retrouver des jeux, des histoires, des ateliers de création et une exposition sur l’égalité filles-garçons .
Venez nombreux participer au temps fort de l’été Partir en livre , en partenariat avec le Ludobus.
Vous pourrez retrouver des jeux, des histoires, des ateliers de création et une exposition sur l’égalité filles-garçons .   .

Parc des 7 eaux Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39 

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English : Partir en livre Ludobus Médiathèque

Come and join us for the summer highlight Partir en livre , in partnership with the Ludobus.
There will be games, stories, creative workshops and an exhibition on gender equality .

L’événement Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx

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