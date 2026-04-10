Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse
Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse jeudi 9 juillet 2026.
Arengosse
Partir en livre Ludobus Médiathèque
Parc des 7 eaux Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Venez nombreux participer au temps fort de l’été Partir en livre , en partenariat avec le Ludobus.
Vous pourrez retrouver des jeux, des histoires, des ateliers de création et une exposition sur l’égalité filles-garçons .
Venez nombreux participer au temps fort de l’été Partir en livre , en partenariat avec le Ludobus.
Vous pourrez retrouver des jeux, des histoires, des ateliers de création et une exposition sur l’égalité filles-garçons . .
Parc des 7 eaux Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 16 39
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English : Partir en livre Ludobus Médiathèque
Come and join us for the summer highlight Partir en livre , in partnership with the Ludobus.
There will be games, stories, creative workshops and an exhibition on gender equality .
L’événement Partir en livre Ludobus Médiathèque Arengosse a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Morcenx
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