Partir en Livre Nos petits et grand héros Moréac
Partir en Livre Nos petits et grand héros Moréac mercredi 24 juin 2026.
Moréac
Partir en Livre Nos petits et grand héros
Au plan d’eau Moréac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Journée festive de la médiathèque au plan d’eau !
Pour Partir en livre, la médiathèque sort de ses murs et s’installe au plan d’eau pour une journée festive avec au programme
10h30 lectures pour les 0-4 ans
14h-18h espaces lecture, jeux de société, bricolages et jeux en bois.
De quoi flâner, s’amuser et bricoler en attendant le spectacle de clôture à 18h00: Si j’avais des super pouvoirs de La Caravane Cie. .
Au plan d’eau Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59
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English :
L’événement Partir en Livre Nos petits et grand héros Moréac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE