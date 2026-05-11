Moréac

Partir en Livre Nos petits et grand héros

Au plan d’eau Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Journée festive de la médiathèque au plan d’eau !

Pour Partir en livre, la médiathèque sort de ses murs et s’installe au plan d’eau pour une journée festive avec au programme

10h30 lectures pour les 0-4 ans

14h-18h espaces lecture, jeux de société, bricolages et jeux en bois.

De quoi flâner, s’amuser et bricoler en attendant le spectacle de clôture à 18h00: Si j’avais des super pouvoirs de La Caravane Cie. .

Au plan d’eau Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

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English :

L’événement Partir en Livre Nos petits et grand héros Moréac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE