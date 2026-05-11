Moréac

Partir en Livre Spectacle Si j’avais des super pouvoirs

Au plan d’eau Moréac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque fait la fête au plan d’eau. Pour finir la journée en beauté, elle accueille la Caravane Cie et son spectacle Si j’avais des supers pouvoirs . Situé dans l’univers des super héros, ce spectacle plein d’humour oppose rire et supers muscles pour conquérir le cœur de Génial Girl.

A 18h00: Si j’avais des super pouvoirs de La Caravane Cie. Durée 1h. .

Au plan d’eau Moréac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 46 73 59

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English :

L’événement Partir en Livre Spectacle Si j’avais des super pouvoirs Moréac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE