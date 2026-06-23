Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère samedi 4 juillet 2026.

Le Boupère

Partir en livre Nos petits et grands héros

20 Rue de la Marne Le Boupère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le festival du livre jeunesse revient pour une 12e édition !

Au programme

Ateliers imagine l’histoire de ton super-héros; danses italiennes et bretonnes; danses vendéennes; fabrique ton masque de super-héros

Spectacles pédales et manivelles donnez vie à des inventions bricolatoires. Tournez, jouez, profitez… ; traditions en folie

Jeux jeu de piste sur les super-héros; jeux de société; jeux en bois

Mais aussi… contes et compagnie, vente de livres avec la librairie 85000, projection de court-métrages, coin lecture, exposition des travaux des élèves du Pays de Pouzauges

Restauration sur place. .

20 Rue de la Marne Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 14 23

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English :

The Children’s Book Festival is back for its 12th %E9dition!

L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges