Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère
Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère samedi 4 juillet 2026.
Le Boupère
Partir en livre Nos petits et grands héros
20 Rue de la Marne Le Boupère Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le festival du livre jeunesse revient pour une 12e édition !
Au programme
Ateliers imagine l’histoire de ton super-héros; danses italiennes et bretonnes; danses vendéennes; fabrique ton masque de super-héros
Spectacles pédales et manivelles donnez vie à des inventions bricolatoires. Tournez, jouez, profitez… ; traditions en folie
Jeux jeu de piste sur les super-héros; jeux de société; jeux en bois
Mais aussi… contes et compagnie, vente de livres avec la librairie 85000, projection de court-métrages, coin lecture, exposition des travaux des élèves du Pays de Pouzauges
Restauration sur place. .
20 Rue de la Marne Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 14 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Children’s Book Festival is back for its 12th %E9dition!
L’événement Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Le Boupère (Vendée)
- Partir en livre Nos petits et grands héros Le Boupère 3 juillet 2026
- L’été des Châteaux Château du Fief Milon Le Boupère 7 août 2026