PARTIR EN LIVRE Place de la République Sore

Informations pratiques

Sore

PARTIR EN LIVRE

Place de la République Pelouse derrière l’église Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Partir en Livre, le grand festival du livre jeunesse, se déroulera le 7 juillet à Sore autour du thème Nos petits et grands héros .

À partir de 16 h, l’association Sore ton livre proposera un atelier d’illustration avec l’autrice Claire Garralon, un atelier BD avec l’auteur Thierry Murat, un stand de la librairie Caractères, des dédicaces, une sélection d’ouvrages de la bibliothèque municipale, des tipis pour s’installer confortablement et profiter d’histoires à lire ou à découvrir.

À 19 h, vous pourrez assister au spectacle Monsieur F de la Cie du Parler Noir, programmé par la Communauté de communes Cœur Haute Lande.

Venez nombreux partager un moment convivial en famille, entre copains pour débuter l’été sous le signe des livres, de l’imagination, de la création et de la fête ! .

Place de la République Pelouse derrière l’église Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 04 49 44 contact@soretonlivre.fr

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English : PARTIR EN LIVRE

L’événement PARTIR EN LIVRE Sore a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cœur Haute Lande