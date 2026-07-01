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Partons découvrir le bocage et les prairies inondables, Rivarennes, Rivarennes

mardi 28 juillet 2026 · Rivarennes

Partons découvrir le bocage et les prairies inondables, Rivarennes, Rivarennes

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Rivarennes
Adresse
Rivarennes
Ville
37190 Rivarennes
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d'un adulte) 2€

Partons découvrir le bocage et les prairies inondables Mardi 28 juillet, 19h30 Rivarennes Indre-et-Loire

Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte) 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Les trognes et tétards sont des vieux arbres. Grâce à leurs cavités, ils accueillent de nombreuses espèces (oiseaux, chauves-souris, insectes…). Les prairies inondables, habitat riche en biodiversité, attirent une faune et une flore spécifiques, à découvrir avec la LPO Centre-Val de Loire.
Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Rivarennes Rivarennes Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2 »}]
Les prairies inondables, habitat riche en biodiversité, attirent une faune et une flore spécifiques, à découvrir avec la LPO Centre-Val de Loire.

Julien PRESENT

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