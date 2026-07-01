Partons découvrir le bocage et les prairies inondables, Rivarennes, Rivarennes

Informations pratiques

Partons découvrir le bocage et les prairies inondables Mardi 28 juillet, 19h30 Rivarennes Indre-et-Loire

Sur inscription, tarif adulte 5€, tarif enfant (sortie accessible à partir de 7 ans, mineurs accompagnés d’un adulte) 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T19:30:00+02:00 – 2026-07-28T22:00:00+02:00

Les trognes et tétards sont des vieux arbres. Grâce à leurs cavités, ils accueillent de nombreuses espèces (oiseaux, chauves-souris, insectes…). Les prairies inondables, habitat riche en biodiversité, attirent une faune et une flore spécifiques, à découvrir avec la LPO Centre-Val de Loire.

Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Rivarennes Rivarennes Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2 »}]

Les prairies inondables, habitat riche en biodiversité, attirent une faune et une flore spécifiques, à découvrir avec la LPO Centre-Val de Loire.

Julien PRESENT