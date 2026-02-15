Partons découvrir le bocage et les prairies inondables

Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

La Loire est un fleuve magique et sauvage qui accueille une faune très diversifiée. Un rongeur aux grandes dents y habite et s’y reproduit. Principalement nocturne, on l’observe souvent à la tombée de la nuit. Cependant en journée, le castor laisse de nombreux indices de présence pour qui sait les découvrir. Menons l’enquête et retrouvons sa trace en compagnie d’un naturaliste.

Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/a-la-decouverte-du-castor-2 5 .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English :

The Loire is a wild and magical river, home to a wide variety of fauna. A rodent with big teeth lives and breeds here. Mostly nocturnal, it is often seen at dusk. During the day, however, the beaver leaves numerous signs of its presence.

