Vide Grenier Rivarennes
Vide Grenier Rivarennes dimanche 5 juillet 2026.
Rivarennes
Vide Grenier
Allée du Stade Rivarennes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Vide grenier au stade de Rivarennes
Dimanche 5 juillet, de 6h30 à 18h30
Plus de 50 exposants
Restauration et buvette sur place
Vide grenier au stade de Rivarennes
Dimanche 5 juillet, de 6h30 à 18h30
Plus de 50 exposants
Restauration et buvette sur place .
Allée du Stade Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 46 49 chollet.yannick@bbox.fr
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English :
Hello everyone, here is the registration form for our traditional flea market on July 6 at the Rivarennes stadium.
Here is the registration form, which you can return by e-mail: associationloisirsrivarennes@gmail.com
Or to Rivarennes Town Hall
L’événement Vide Grenier Rivarennes a été mis à jour le 2026-05-10 par ADT 37
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