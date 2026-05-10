Rivarennes

Vide Grenier

Allée du Stade Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Vide grenier au stade de Rivarennes

Dimanche 5 juillet, de 6h30 à 18h30

Plus de 50 exposants

Restauration et buvette sur place

Vide grenier au stade de Rivarennes

Dimanche 5 juillet, de 6h30 à 18h30

Plus de 50 exposants

Restauration et buvette sur place .

Allée du Stade Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 46 49 chollet.yannick@bbox.fr

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English :

Hello everyone, here is the registration form for our traditional flea market on July 6 at the Rivarennes stadium.

Here is the registration form, which you can return by e-mail: associationloisirsrivarennes@gmail.com

Or to Rivarennes Town Hall

L’événement Vide Grenier Rivarennes a été mis à jour le 2026-05-10 par ADT 37