Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Grenier Rivarennes

Vide Grenier Rivarennes

Vide Grenier Rivarennes dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Allée du Stade

Ville : 37190 Rivarennes

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : Gratuit

Rivarennes

Vide Grenier

Allée du Stade Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Vide grenier au stade de Rivarennes
Dimanche 5 juillet, de 6h30 à 18h30
Plus de 50 exposants
Restauration et buvette sur place
Vide grenier au stade de Rivarennes
Dimanche 5 juillet, de 6h30 à 18h30
Plus de 50 exposants
Restauration et buvette sur place   .

Allée du Stade Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 46 49  chollet.yannick@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hello everyone, here is the registration form for our traditional flea market on July 6 at the Rivarennes stadium.
Here is the registration form, which you can return by e-mail: associationloisirsrivarennes@gmail.com
Or to Rivarennes Town Hall

L’événement Vide Grenier Rivarennes a été mis à jour le 2026-05-10 par ADT 37

À voir aussi à Rivarennes (Indre-et-Loire)