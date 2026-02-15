Qui vit dans le bâti ?

Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Savez-vous que de nombreux oiseaux vivent avec nous dans les maisons ? Hirondelles, martinets, rougequeue noir… Venez découvrir avec la LPO ces animaux dont on parle peu.

Inscription indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/qui-vit-dans-le-bati 5 .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English :

Did you know that many birds live with us in our homes? Swallows, swifts, black cocks? Come and discover these little-talked-about animals with the LPO.

