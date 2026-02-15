Les ailes de la nuit

Rivarennes Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Au crépuscule, de mystérieux animaux se réveillent chouettes, chauves-souris… Où vivent-elles ? Quelles sont leurs particularités ? Venez à la rencontre de cette faune méconnue avec la LPO Centre-Val de Loire.

Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/les-ailes-de-la-nuit 5 .

Rivarennes 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English :

At dusk, mysterious animals wake up: owls, bats… Where do they live? What’s special about them? Come and meet this little-known fauna with the LPO Centre-Val de Loire.

