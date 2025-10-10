Randonnée Tous au sport Rivarennes

Randonnée Tous au sport Rivarennes samedi 23 mai 2026.

Rivarennes Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23

2026-05-23

Le club de gym volontaire organise une randonnée pédestre avec 3 parcours: 6, 9 et 12 km. 4  .

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 37 28 57  cgvrivarennes@gmail.com

English :

The Voluntary Gymnastics Club is organizing a hike.

German :

Der freiwillige Turnverein organisiert eine Wanderung.

Italiano :

Il club dei volontari della palestra sta organizzando una passeggiata.

Espanol :

El club voluntario de gimnasia organiza una marcha.

