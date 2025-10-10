Randonnée Tous au sport Rivarennes
Randonnée Tous au sport Rivarennes samedi 23 mai 2026.
Randonnée Tous au sport
Rivarennes Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Le club de gym volontaire organise une randonnée pédestre.
Le club de gym volontaire organise une randonnée pédestre avec 3 parcours: 6, 9 et 12 km. 4 .
Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 37 28 57 cgvrivarennes@gmail.com
English :
The Voluntary Gymnastics Club is organizing a hike.
German :
Der freiwillige Turnverein organisiert eine Wanderung.
Italiano :
Il club dei volontari della palestra sta organizzando una passeggiata.
Espanol :
El club voluntario de gimnasia organiza una marcha.
L’événement Randonnée Tous au sport Rivarennes a été mis à jour le 2025-10-10 par Destination Brenne