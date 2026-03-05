Au coeur de la vallée des Chézeaux Rivarennes
Au coeur de la vallée des Chézeaux Rivarennes samedi 6 juin 2026.
Au coeur de la vallée des Chézeaux
Rivarennes Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 16:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Balade dans la vallée des Chézeaux sur les traces d’un monde paysan où la haie exploitée favorisait la biodiversité.
Le circuit de 7 km chemine entre le rebord de la Grande Brenne et la petite vallée calcaire d’un ruisseau. Ces lieux livrent leur histoire géologique et la nature y conserve les preuves de l’évolution des paysages marqués par l’empreinte de l’homme. 5 .
Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the pollarded trees that shape the landscape.
L’événement Au coeur de la vallée des Chézeaux Rivarennes a été mis à jour le 2026-03-05 par Destination Brenne