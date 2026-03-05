Au coeur de la vallée des Chézeaux

Rivarennes Indre

Début : Samedi 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

2026-06-06

Balade dans la vallée des Chézeaux sur les traces d’un monde paysan où la haie exploitée favorisait la biodiversité.

Le circuit de 7 km chemine entre le rebord de la Grande Brenne et la petite vallée calcaire d’un ruisseau. Ces lieux livrent leur histoire géologique et la nature y conserve les preuves de l’évolution des paysages marqués par l’empreinte de l’homme. 5 .

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discover the pollarded trees that shape the landscape.

