Informations pratiques

Alençon

PARTY 80

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 19:00:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Un rendez-vous convivial pour boire un verre, grignoter quelques tapas et enflammer la piste de danse au rythme des plus grands tubes des années 80 interprétés par notre artiste.

Restauration possible sur place

Lieu

Strass Palace

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : PARTY 80

L’événement PARTY 80 Alençon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CUA ALENCON