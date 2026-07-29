AGENDA · Alençon
PARTY 80 Alençon
dimanche 4 octobre 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
PARTY 80
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 19:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Un rendez-vous convivial pour boire un verre, grignoter quelques tapas et enflammer la piste de danse au rythme des plus grands tubes des années 80 interprétés par notre artiste.
Restauration possible sur place
Lieu
Strass Palace
ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02
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English : PARTY 80
L’événement PARTY 80 Alençon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT CUA ALENCON
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