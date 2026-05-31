Parvis d’été : Atelier créatif, Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes
Parvis d’été : Atelier créatif, Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Parvis d’été : Atelier créatif 9 juillet – 13 août, les jeudis Musée des beaux-arts – Maurepas Ille-et-Vilaine
Atelier en continu – Gratuit, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Pour cette deuxième édition, des structures et associations du quartier (Les ateliers Carton Plume, les Compagnons Bâtisseurs et la ludothèque du centre social de Maurepas) seront aussi présents sur certaines dates !
Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Le Musée sort de ses murs et s’installe dans la rue pour un moment de détente et de création artistique.
Musée des beaux-arts de Rennes
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