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AGENDA · Vimy

PAS-DE-CALAIS Vimy, Vimy salle Prévert, Vimy

dimanche 19 juillet 2026 · Vimy salle Prévert · Vimy

PAS-DE-CALAIS Vimy, Vimy salle Prévert, Vimy

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Vimy salle Prévert
Adresse
9 Rue Lamartine, 62580 Vimy
Ville
62580 Vimy
Département
Pas-de-Calais

PAS-DE-CALAIS Vimy Dimanche 19 juillet, 15h00 Vimy salle Prévert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Le Club Histoire Locale de Vimy vous invite à découvrir le documentaire « Pour votre liberté et la nôtre », consacré à la résistance polonaise dans les Hauts-de-France.

Vimy salle Prévert 9 Rue Lamartine, 62580 Vimy Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France
DOCUMENTAIRE

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