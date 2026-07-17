PAS-DE-CALAIS Vimy, Vimy salle Prévert, Vimy

Informations pratiques

PAS-DE-CALAIS Vimy Dimanche 19 juillet, 15h00 Vimy salle Prévert Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Le Club Histoire Locale de Vimy vous invite à découvrir le documentaire « Pour votre liberté et la nôtre », consacré à la résistance polonaise dans les Hauts-de-France.

Vimy salle Prévert 9 Rue Lamartine, 62580 Vimy Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France

DOCUMENTAIRE