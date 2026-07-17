AGENDA · Vimy
PAS-DE-CALAIS Vimy, Vimy salle Prévert, Vimy
dimanche 19 juillet 2026 · Vimy salle Prévert · Vimy
Informations pratiques
PAS-DE-CALAIS Vimy Dimanche 19 juillet, 15h00 Vimy salle Prévert Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T15:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Le Club Histoire Locale de Vimy vous invite à découvrir le documentaire « Pour votre liberté et la nôtre », consacré à la résistance polonaise dans les Hauts-de-France.
Vimy salle Prévert 9 Rue Lamartine, 62580 Vimy Vimy 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France
DOCUMENTAIRE
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