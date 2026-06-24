Pas touche Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Pas touche

Bibliothèque Marcel Ortega Vouziers Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Erzevine et Dilotta vont d’astres en astres pour étudier les folklores propres à leurs habitants·es. Un jour, elles atterrissent sur une étrange planète où elles vont prendre part à un mystérieux rituel… Entre science-fiction décalée, humour et poésie, leur voyage les entraîne dans une découverte aussi fascinante qu’inquiétante d’un monde aux règles inconnues. Les Ombres des Soirs reviennent pour une 4ème édition en Argonne Ardennaise pour une FÊTE DU THÉÂTRE ! Cette fête, c’est d’abord celle de la diversité des formes et des regards pas moins de 29 événements vous attendent ! D’un spectacle à l’autre, passez du rire à l’émotion, du réel à l’imaginaire, de l’intime au collectif. Au programme du 15 au 26 juillet – 7 spectacles (théâtre contemporain, spectacle déambulatoire, jeune public…)- 25 représentations dans toute l’Argonne Ardennaise- 4 ateliers théâtre Que vous soyez fidèle au festival depuis ses débuts ou que vous le découvriez aujourd’hui, parlez-en autour de vous, venez entre amis, en famille ou entre voisins pour vibrer avec nous !

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Bibliothèque Marcel Ortega Vouziers 08400 Ardennes Grand Est

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English :

Erzevine and Dilotta travel from planet to planet to study the folklore of their inhabitants. One day, they land on a strange planet where they take part in a mysterious ritual….%A0 Blending offbeat science fiction, humor, and poetry, their journey leads them on a discovery—as fascinating as it is unsettling—of a world governed by unknown rules. Les Ombres des Soirs returns for its 4th edition in the Argonne Ardennaise for a THEATER FESTIVAL! This festival is, first and foremost, a celebration of diversity in forms and perspectives: no fewer than 29 events await you! From one show to the next, you’ll move from laughter to emotion, from reality to imagination, and from the intimate to the collective. On the program from July 15 to 26: 7 performances (contemporary theater, street theater, shows for young audiences, etc.) 25 performances throughout the Argonne Ardennaise region- 4 theater workshops Whether you’ve been a loyal festivalgoer since the very beginning or are just discovering it today, spread the word, and come with friends, family, or neighbors to experience the excitement with us!

L’événement Pas touche Vouziers a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme