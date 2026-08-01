Informations pratiques

Triors

Paso A Paso en concert jardin

Montée du Pavé Triors Drôme

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:55:00

Date(s) :

2026-08-28

Paso A Paso en concert chez l’habitant. De la musique latine d’Amérique et d’ailleurs au rendez-vous.

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Montée du Pavé Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 42 68 90 mamasara26750@gmail.com

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English :

Paso A Paso in concert at a local resident’s home. Latin music from the Americas and beyond is on the program.

L’événement Paso A Paso en concert jardin Triors a été mis à jour le 2026-08-05 par Valence Romans Tourisme