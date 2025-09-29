PASS PASS Perpignan
PASS PASS Perpignan samedi 9 mai 2026.
PASS PASS
5 Place de la République Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 16:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
PASS PASS
par la compagnie INFLUENCES
.
5 Place de la République Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie perpignan.theatre@mairie-perpignan.com
English :
PASS PASS
by company INFLUENCES
German :
PASS PASS
von der Firma INFLUENCES
Italiano :
PASSAGGIO
dall’azienda INFLUENZE
Espanol :
PASAR PASAR
por la empresa INFLUENCIAS
