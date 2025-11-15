Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires Office de Tourisme Hendaye

Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires

Sur réservation obligatoire.

Découvrez Hendaye à tarif préférentiel !

Avec le Pass Visite Guidée + La Cité des Mémoires , profitez d’une expérience unique entre histoire, culture et patrimoine.

Visite guidée Hendaye à la Belle Époque

Tous les jeudis à 10h30, du 2 avril au 30 octobre 2026

Plongez dans le Hendaye du XIXᵉ siècle essor balnéaire, élégantes villas néo-basques et charme d’antan.

Musée La Cité des Mémoires

En visite libre le jour de votre choix

Un parcours captivant à travers 9 salles interactives sorcellerie, contrebande, architecture, gastronomie et grandes guerres…

Un duo de visites à ne pas manquer !

Culture, émotion et découverte au cœur du Pays Basque.

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. .

Office de Tourisme 67 boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

