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PASSAGE DU TOUR DE FRANCE ANTICOR 2026 A NANTES place du Bouffay Nantes

lundi 10 août 2026 · place du Bouffay · Nantes

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE ANTICOR 2026 A NANTES place du Bouffay Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
15:00
Lieu
place du Bouffay
Adresse
Place du Bouffay Nantes
Ville
44093 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 15:00 – 21:30
Gratuit : oui gratuit Tout public 

Anticor est une association citoyenne qui lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique. Elle ambitionne de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants en promouvant de bonnes pratiques auprès des acteurs publics et en poursuivant en justice les élus soupçonnés de corruption. C’est ce que nous souhaitons expliquer à un maximum de citoyens.

place du Bouffay Nantes 44093


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