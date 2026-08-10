PASSAGE DU TOUR DE FRANCE ANTICOR 2026 A NANTES place du Bouffay Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 15:00 – 21:30

Gratuit : oui gratuit Tout public

Anticor est une association citoyenne qui lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique. Elle ambitionne de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants en promouvant de bonnes pratiques auprès des acteurs publics et en poursuivant en justice les élus soupçonnés de corruption. C’est ce que nous souhaitons expliquer à un maximum de citoyens.

place du Bouffay Nantes 44093



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