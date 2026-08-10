AGENDA · Nantes99vues
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE ANTICOR 2026 A NANTES place du Bouffay Nantes
lundi 10 août 2026 · place du Bouffay · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-10 15:00 – 21:30
Gratuit : oui gratuit Tout public
Anticor est une association citoyenne qui lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique. Elle ambitionne de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants en promouvant de bonnes pratiques auprès des acteurs publics et en poursuivant en justice les élus soupçonnés de corruption. C’est ce que nous souhaitons expliquer à un maximum de citoyens.
place du Bouffay Nantes 44093
Afficher la carte du lieu place du Bouffay et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portillons ouverts !, Le Parc des Oblates, Nantes 12 août 2026
- La vie au ras du sol, Le Parc des Oblates, Nantes 12 août 2026
- Les natures du sol, Le Parc des Oblates, Nantes 12 août 2026
- Semis et bombes à graines, Le Parc des Oblates, Nantes 12 août 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes 12 août 2026