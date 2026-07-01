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AGENDA · Lalinde

Passage du Tour de France Lalinde

samedi 11 juillet 2026 · Lalinde

Passage du Tour de France Lalinde

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Adresse
Square Lignac
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Passage du Tour de France

Square Lignac Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

A l’occasion du passage du tour de France sur la commune de Lalinde, venez participer aux animations proposées par Vico et la Commune de Lalinde à partir de 11h30. Préparation d’un plat culinaire local en intégrant les chips VICO.
Sur place, vous retrouverez également un stand de restauration tenu par l’US Rugby.   .

Square Lignac Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60 

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English : Passage du Tour de France

L’événement Passage du Tour de France Lalinde a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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