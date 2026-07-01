Informations pratiques

Lalinde

Passage du Tour de France

Square Lignac Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

A l’occasion du passage du tour de France sur la commune de Lalinde, venez participer aux animations proposées par Vico et la Commune de Lalinde à partir de 11h30. Préparation d’un plat culinaire local en intégrant les chips VICO.

Sur place, vous retrouverez également un stand de restauration tenu par l’US Rugby. .

Square Lignac Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 44 60

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English : Passage du Tour de France

L’événement Passage du Tour de France Lalinde a été mis à jour le 2026-07-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides