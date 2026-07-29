Passeurs de patrimoine Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Front Parvis Daumesnil Périgueux
mercredi 7 octobre 2026 · Parvis Daumesnil · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Passeurs de patrimoine Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Front
Parvis Daumesnil Cathédrale Saint-Front Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:00:00
fin : 2026-10-07 17:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Visite exceptionnelle menée par Denis DODEMAN (sous réserve) ; architecte en chef des Monuments Historiques, en charge du chantier de restauration de la partie nord de la cathédrale Saint-Front, avec démonstrations par les entreprises oeuvrant sur le chantier.
Dans le cadre du Mois sur l’Architecture.
En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, Maître d’ouvrage du chantier.
Nombre de places limité.
Rendez-vous à l’entrée de la cathédrale, parvis Daumesnil.
A partir de 16 ans.
Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire .
Parvis Daumesnil Cathédrale Saint-Front Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Passeurs de patrimoine Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Front
L’événement Passeurs de patrimoine Le chantier de restauration de la cathédrale Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Communal de Périgueux
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