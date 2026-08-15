Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Maison du Pâtissier Périgueux
lundi 16 novembre 2026 · Maison du Pâtissier · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux
Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 15:00:00
fin : 2026-11-16 16:30:00
Date(s) :
2026-11-16
Passeurs de patrimoine découvrez le passé gastronomique de la ville de Périgueux, célébrée pour ses pâtés, son foie gras et ses marchés historiques. Dans le prolongement du festival du Livre Gourmand.
Payant
RDV Maison du Pâtissier .
Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux
L’événement Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux
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