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Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Maison du Pâtissier Périgueux

lundi 16 novembre 2026 · Maison du Pâtissier · Périgueux

Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Maison du Pâtissier Périgueux

Informations pratiques

Début
lundi 16 novembre 2026
Fin
lundi 16 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison du Pâtissier
Adresse
2 Rue Saint-Louis
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
5 5 5 Tarif réduit

Périgueux

Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux

Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-16 15:00:00
fin : 2026-11-16 16:30:00

Date(s) :
2026-11-16

Passeurs de patrimoine découvrez le passé gastronomique de la ville de Périgueux, célébrée pour ses pâtés, son foie gras et ses marchés historiques. Dans le prolongement du festival du Livre Gourmand.

Payant

RDV Maison du Pâtissier   .

Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12  accueil@destination-perigueux.fr

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English : Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux

L’événement Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux

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