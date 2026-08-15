Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Maison du Pâtissier Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux

Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 15:00:00

fin : 2026-11-16 16:30:00

Date(s) :

2026-11-16

Passeurs de patrimoine découvrez le passé gastronomique de la ville de Périgueux, célébrée pour ses pâtés, son foie gras et ses marchés historiques. Dans le prolongement du festival du Livre Gourmand.

Payant

RDV Maison du Pâtissier .

Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux

L’événement Passeurs de patrimoine Lieux historiques de la gastronomie à Périgueux Périgueux a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Communal de Périgueux