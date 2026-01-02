Passion Piano La Truite de Schubert Bibliothèque municipale Dinan

Passion Piano La Truite de Schubert

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13 19:00:00

2026-03-13

La Truite de Schubert

C’est l’une des œuvres les plus célèbres du répertoire classique. Le motif entêtant de La Truite de Schubert s’est faufilé dans tous les recoins de la société, dont le cinéma.

La célèbre truite est un lieder, c’est à dire un poème mis en musique, née en 1783, dans un poème qui commence par la simple histoire d’une truite jaillissante dans l’eau, mais lorsque la truite est finalement attrapée par un pêcheur, le poème se transforme en mise en garde aux jeunes filles contre les cannes à pêche des hommes et leurs incessantes tentatives de séduction.

Salle Mathurin-Monier

Tout public.

Les inscriptions sont possibles à partir du 10 mars. .

