Passion Piano Récital de piano Bibliothèque municipale Dinan

Informations pratiques

Dinan

Passion Piano Récital de piano

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 19:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Récital de Piano avec Thibaut Guillois Franz Liszt (1811-1886).

Pianiste et professeur de piano au Conservatoire de Lannion-Trégor.

Suite à l’obtention de mon prix de piano à Paris, j’ai eu la chance de jouer

plusieurs récitals en France dans plusieurs pays étrangers Japon,

Allemagne, Portugal, Irlande du Nord, Pologne, Autriche, et lors d’un

festival consacré à Franz Liszt en Hongrie (4 participations).

C’est lors de ces séjours que j’ai développé ma passion pour ce

compositeur tout d’abord par sa musique avant-gardiste qui m’a

beaucoup touché, puis par sa personne humaniste, proche du peuple,

dévoué à la musique et aux arts et toujours en quête d’une sérénité.

Salle Mathurin-Monier

Tout public.

Les inscriptions sont possibles à partir du 8 septembre. .

Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

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English :

L’événement Passion Piano Récital de piano Dinan a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme