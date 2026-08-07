Passion Piano Récital de piano Bibliothèque municipale Dinan
vendredi 11 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Dinan
Informations pratiques
Dinan
Passion Piano Récital de piano
Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 19:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Récital de Piano avec Thibaut Guillois Franz Liszt (1811-1886).
Pianiste et professeur de piano au Conservatoire de Lannion-Trégor.
Suite à l’obtention de mon prix de piano à Paris, j’ai eu la chance de jouer
plusieurs récitals en France dans plusieurs pays étrangers Japon,
Allemagne, Portugal, Irlande du Nord, Pologne, Autriche, et lors d’un
festival consacré à Franz Liszt en Hongrie (4 participations).
C’est lors de ces séjours que j’ai développé ma passion pour ce
compositeur tout d’abord par sa musique avant-gardiste qui m’a
beaucoup touché, puis par sa personne humaniste, proche du peuple,
dévoué à la musique et aux arts et toujours en quête d’une sérénité.
Salle Mathurin-Monier
Tout public.
Les inscriptions sont possibles à partir du 8 septembre. .
Bibliothèque municipale 20 rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
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English :
L’événement Passion Piano Récital de piano Dinan a été mis à jour le 2026-08-03 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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