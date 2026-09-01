Pass’Trail Saint-Luperce
samedi 12 septembre 2026 · Saint-Luperce
Informations pratiques
Saint-Luperce
Pass’Trail
Saint-Luperce Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Pass’Trail
La Pass’Trail, c’est du sport, du défi, du partage et surtout une belle aventure à vivre ensemble !
Plusieurs parcours proposé 5km, 9km, 15km ainsi que des courses enfants. Buvette et restauration sur place.
Feu d’artifice à 22h30.
Organisé par l’APE La Passerelle. .
Saint-Luperce 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Pass’Trail Saint-Luperce a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE