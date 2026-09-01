Informations pratiques

Saint-Luperce

Pass’Trail

Saint-Luperce Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Pass’Trail

La Pass’Trail, c’est du sport, du défi, du partage et surtout une belle aventure à vivre ensemble !

Plusieurs parcours proposé 5km, 9km, 15km ainsi que des courses enfants. Buvette et restauration sur place.

Feu d’artifice à 22h30.

Organisé par l’APE La Passerelle. .

Saint-Luperce 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

L’événement Pass’Trail Saint-Luperce a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE