AGENDA · Commentry
Pataclok, Médiathèque La Pléïade, Commentry
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque La Pléïade · Commentry
Informations pratiques
Pataclok Samedi 10 octobre, 16h00 Médiathèque La Pléïade Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.
Médiathèque La Pléïade 03600 Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau
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