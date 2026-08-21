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Pataclok, Médiathèque La Pléïade, Commentry

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque La Pléïade · Commentry

Pataclok, Médiathèque La Pléïade, Commentry

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque La Pléïade
Adresse
03600 Commentry
Ville
03600 Commentry
Département
Allier

Pataclok Samedi 10 octobre, 16h00 Médiathèque La Pléïade Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

Médiathèque La Pléïade 03600 Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau

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