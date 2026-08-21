Pataclok, Médiathèque La Pléïade, Commentry

Informations pratiques

Pataclok Samedi 10 octobre, 16h00 Médiathèque La Pléïade Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.

Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

Médiathèque La Pléïade 03600 Commentry Commentry 03600 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Thierry Bénéteau