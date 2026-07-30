Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

PATINOIRE DE FONT-ROMEU JEUDI 20 AOÛT

3 Avenue Pierre de Coubertin Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:00:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Patinoire de Font-Romeu Soirée du jeudi

Profitez d’un moment de glisse et de convivialité à la patinoire de Font-Romeu !

À partir de maintenant, la patinoire vous accueille tous les jeudis de 19h à 20h pour une séance ouverte à tous. Que vous soyez débutant ou patineur confirmé, venez partager une heure de détente en famille, entre amis ou en solo dans une ambiance chaleureuse.

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3 Avenue Pierre de Coubertin Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

Font-Romeu Ice Rink? Thursday Night

Enjoy some ice skating and good company at the Font-Romeu ice rink!

Starting now, the ice rink is open every Thursday from 7:00 p.m. to 8:00 p.m. for a session open to everyone. Whether you’re a beginner or an experienced skater, come enjoy an hour of relaxation with family, friends, or on your own in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement PATINOIRE DE FONT-ROMEU JEUDI 20 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE FONT ROMEU