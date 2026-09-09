Patrice Jean présente « Stay Free », Librairie Gallimard, Paris

Informations pratiques

Patrice Jean présente « Stay Free » Mercredi 9 septembre, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-09T19:00:00+02:00 – 2026-09-09T23:59:00+02:00

Un triple roman d’apprentissage, son livre le plus sensible et le plus personnel.

Nantes, années 1980. Samia, Paul et Martial vivent à la cité de la Bottière. Leurs journées se partagent entre le quotidien de ce quartier populaire, le lycée, la découverte du punk rock et du cinéma. Martial monte un groupe de musique et connaît un début de reconnaissance. Mais la tragédie n’est jamais loin pour ceux qui ne sont pas nés du bon côté de la barrière sociale. C’est à Samia et Paul qu’il reviendra de raconter, plus tard, son histoire.

Patrice Jean a signé onze romans salués par la critique. Son oeuvre s’est imposée par la pertinence de sa critique sociale.

Venez découvrir « Stay Free » publié aux Éditions Le Cherche Midi.

Photographie © Nicolas Guilbert

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-patrice-jean-presente-stay-free-1998636838586 »}] [{« link »: « https://www.librairie-gallimard.com/livre/9782749186955-stay-free-patrice-jean/ »}]

Un triple roman d’apprentissage, son livre le plus sensible et le plus personnel. Nantes, années 1980. Samia, Paul et Martial vivent à la cité de la Bottière. Leurs journées se partagent e … Rencontre-Dédicace