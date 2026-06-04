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Patrick Chanfray – Advienne que devra Le Bacchus Rennes

Patrick Chanfray – Advienne que devra Le Bacchus Rennes

Patrick Chanfray – Advienne que devra Le Bacchus Rennes mardi 29 décembre 2026.

Lieu : Le Bacchus

Adresse : 3 esplanade Julie Rose Calvé

Ville : Rennes

Début : mardi 29 décembre 2026

Fin : mardi 29 décembre 2026

Patrick Chanfray – Advienne que devra Le Bacchus Rennes 29 et 30 décembre

Venez découvrir son nouveau spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-29T21:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-30T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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