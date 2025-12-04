PATRICK FIORI ZENITH DE PAU Pau

PATRICK FIORI

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 69 EUR

Début : 2027-03-28

fin : 2027-03-28

Après le succès de sa dernière tournée, Patrick Fiori revient sur scène avec l’envie de réinventer la rencontre avec son public.

Accompagné de son équipe fidèle, il invite chacun à une soirée chaleureuse et généreuse où l’émotion, la proximité et le partage sont au cœur du spectacle.

Des instants de complicité, des interprétations vibrantes et la sensation d’être, pour un soir, un invité particulier .

Si vous rêvez d’un concert qui marque le cœur, embarquez en 2027 avec Patrick Fiori. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

