Informations pratiques

Morlaix

Patrimoine archéologique littoral les enjeux actuels

CCI de Morlaix Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 20:30:00

fin : 2026-10-07 22:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Une conférence organisée dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences, avec Marie-Yvane Daire, archéologue, directrice de recherche CNRS au CReAAH (Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire).

Le littoral de la Bretagne est riche d’un patrimoine comprenant des milliers de sites archéologiques de toutes périodes, depuis la Préhistoire ancienne jusqu’à l’époque contemporaine. Si certains vestiges sont bien conservés, notamment sur les îles et îlots, de très nombreux sites sont menacés de disparition à plus ou moins court terme. Les côtes sont en effet soumises aux effets des changements climatiques que sont notamment l’érosion et le ruissellement, les événements climatiques extrêmes, sans oublier les conséquences de la fréquentation humaine croissante des littoraux.

Face à ce double enjeu de perte patrimoniale et scientifique, les archéologues sont aujourd’hui confrontés à une situation d’urgence pour étudier ces sites archéologiques avant qu’ils ne disparaissent totalement. Face à l’impossibilité de protéger physiquement ces vestiges, des solutions fondées sur le principe de préservation par l’étude et sur les sciences participatives sont mises en place. .

CCI de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

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L’événement Patrimoine archéologique littoral les enjeux actuels Morlaix a été mis à jour le 2026-09-01 par OT BAIE DE MORLAIX