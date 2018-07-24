Informations pratiques

Attin

Patrimoine en Barque Apéro sur l’eau

11 bis rue du Marais Attin Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Visite guidée sur l’eau

Vendredi 24 juillet à 18h

Départ Embarcadère du Petit Quentovic

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Le temps d’une petite balade en barque au fil de la Canche, venez apprécier la nature et le patrimoine de la vallée. Le petit plus ? Une petite douceur le matin ou un apéritif aux saveurs locales vous est proposé. Il ne vous reste plus qu’à boire les paroles du guide qui vous accompagne…

Durée 1h Jauge limitée Tarif unique 25€ (location de la barque et apéritif inclus)

Rendez-vous à l’embarcadère du petit Quentovic 11 bis rue du Marais Attin

Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 ou par mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animé par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Le Petit Quentovic.

Crédit Service Patrimoine .

11 bis rue du Marais Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

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English :

L’événement Patrimoine en Barque Apéro sur l’eau Attin a été mis à jour le 2026-07-11 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer