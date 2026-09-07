Patrimoine [en mouvement] à Jouques, Le Grand Pré de Jouques, Jouques

Informations pratiques

Patrimoine [en mouvement] à Jouques Dimanche 20 septembre, 12h00 Le Grand Pré de Jouques Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:35:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:35:00+02:00

PATRIMOINE [EN MOUVEMENT] Le temps d’un week-end, le cirque s’invite là où on ne l’attend pas

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, les artistes de la Cie ZeC investissent le Grand Pré de Jouques pour présenter une forme circassienne vive et décalée, entre cirque et musique.

Un joyeux mélange d’acrobaties, de jonglage, de clown et de musique. Ils se portent, se lancent des défis, et tentent d’avancer ensemble… Un spectacle où les prouesses s’enchaînent au rythme des chansons. ✨

Patrimoine [en mouvement] est un prélude gratuit au festival Jours [et nuits] de cirque(s), un rendez-vous pour poser un autre regard sur la pierre et le mouvement.

Le Grand Pré de Jouques Grand pré, 13490 Jouques Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content »}]

PATRIMOINE [EN MOUVEMENT] Le temps d’un week-end, le cirque s’invite là où on ne l’attend pas

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