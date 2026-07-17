Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance et de la Déportation · Toulouse

Informations pratiques

Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 19 et 20 septembre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne

Entrée libre ou sur inscription selon les activités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année le MDR&D s’empare de la thématique « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Morceaux de papier, bandes de tissu, savon, pétales de fleurs, poudre de terre : samedi et dimanche, venez découvrir lors de visites guidées ces objets transmis par d’anciens résistants et déportés et vous approprier leurs matières fragiles le temps d’ateliers créatifs !

Dimanche, une pièce des collections sera tout particulièrement mise en lumière : un piano récemment donné au musée. A travers son histoire, le musée s’intéresse à la question de la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une journée qui s’annonce riche en surprises et en émotions.

Samedi 19/09 :

De 10h à 18h : Visite libre des expositions **

11h, 14h : À la découverte des collections les plus fragiles – visite commenvtée *

De 14h à 17h (en continu) : atelier Origami, avec Elena Coffe, Association Toulouse Japon**

De 14h à 17h (en continu) : atelier Impression végétale, avec Léandrine Damien, L’encrière végétale**

Dimanche 20/09 :

De 10h à 18h : visite libre des expositions **

11h : À la découverte des collections les plus fragiles – visite commentée *

15h : conférence de l’historienne Caroline Piketty autour de son ouvrage Harmonies volées. Printemps 1945 : le retour des pianos pillés par les nazis. **

17h : concert de l’ensemble toulousain « Raisins et Amandes »**

* Sur réservation à l’adresse cd31.net/evenmdr

** Accès libre dans la limite des places disponibles

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des Demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://www.haute-garonne.fr/service/le-musee-departemental-de-la-resistance-et-de-la-deportation [{« type »: « link », « value »: « http://cd31.net/evenmdrv »}]

Sur les thématiques du patrimoine en péril et des spoliations

©MDRD don Sarfati Sakoun