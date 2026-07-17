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Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Musée départemental de la Résistance et de la Déportation · Toulouse

Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
Adresse
52 allée des Demoiselles 31400 Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Entrée libre ou sur inscription selon les activités

Patrimoine en péril au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 19 et 20 septembre Musée départemental de la Résistance et de la Déportation Haute-Garonne

Entrée libre ou sur inscription selon les activités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année le MDR&D s’empare de la thématique « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».

Morceaux de papier, bandes de tissu, savon, pétales de fleurs, poudre de terre : samedi et dimanche, venez découvrir lors de visites guidées ces objets transmis par d’anciens résistants et déportés et vous approprier leurs matières fragiles le temps d’ateliers créatifs !

Dimanche, une pièce des collections sera tout particulièrement mise en lumière : un piano récemment donné au musée. A travers son histoire, le musée s’intéresse à la question de la spoliation des biens juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Une journée qui s’annonce riche en surprises et en émotions.

Samedi 19/09 :

  • De 10h à 18h : Visite libre des expositions **
  • 11h, 14h : À la découverte des collections les plus fragiles – visite commenvtée *
  • De 14h à 17h (en continu) : atelier Origami, avec Elena Coffe, Association Toulouse Japon**
  • De 14h à 17h (en continu) : atelier Impression végétale, avec Léandrine Damien, L’encrière végétale**

Dimanche 20/09 :

  • De 10h à 18h : visite libre des expositions **
  • 11h : À la découverte des collections les plus fragiles – visite commentée *
  • 15h : conférence de l’historienne Caroline Piketty autour de son ouvrage Harmonies volées. Printemps 1945 : le retour des pianos pillés par les nazis. **
  • 17h : concert de l’ensemble toulousain « Raisins et Amandes »**

* Sur réservation à l’adresse cd31.net/evenmdr
** Accès libre dans la limite des places disponibles

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 52 allée des Demoiselles 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://www.haute-garonne.fr/service/le-musee-departemental-de-la-resistance-et-de-la-deportation [{« type »: « link », « value »: « http://cd31.net/evenmdrv »}]
Sur les thématiques du patrimoine en péril et des spoliations

©MDRD don Sarfati Sakoun

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