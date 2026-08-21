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Patrimoine en péril – Exposition photos, Eglise, place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes

samedi 19 septembre 2026 · Église de Chevannes · Chevannes

Patrimoine en péril – Exposition photos, Eglise, place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Chevannes
Adresse
place de la mairie, 89240 chevannes
Ville
89240 Chevannes
Département
Yonne

Patrimoine en péril – Exposition photos 19 et 20 septembre Église de Chevannes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez une sélection de photographies mettant en lumière les trésors architecturaux et culturels de Chevannes. Une plongée visuelle dans l’histoire et le patrimoine local.
À voir absolument pour les passionnés de photographie et d’histoire !

Église de Chevannes place de la mairie, 89240 chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez une sélection de photographies mettant en lumière les trésors architecturaux et culturels de Chevannes. Une plongée visuelle dans l’histoire et le patrimoine local.

©Mairie de Chevannes 89

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