Patrimoine en péril – Exposition photos, Eglise, place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes
samedi 19 septembre 2026 · Église de Chevannes · Chevannes
Informations pratiques
Patrimoine en péril – Exposition photos 19 et 20 septembre Église de Chevannes Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Découvrez une sélection de photographies mettant en lumière les trésors architecturaux et culturels de Chevannes. Une plongée visuelle dans l’histoire et le patrimoine local.
À voir absolument pour les passionnés de photographie et d’histoire !
Église de Chevannes place de la mairie, 89240 chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez une sélection de photographies mettant en lumière les trésors architecturaux et culturels de Chevannes. Une plongée visuelle dans l’histoire et le patrimoine local.
©Mairie de Chevannes 89