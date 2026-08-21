Patrimoine en péril – Exposition photos, Eglise, place de la mairie, 89240 Chevannes, Chevannes

Informations pratiques

Patrimoine en péril – Exposition photos 19 et 20 septembre Église de Chevannes Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez une sélection de photographies mettant en lumière les trésors architecturaux et culturels de Chevannes. Une plongée visuelle dans l’histoire et le patrimoine local.

À voir absolument pour les passionnés de photographie et d’histoire !

Église de Chevannes place de la mairie, 89240 chevannes Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez une sélection de photographies mettant en lumière les trésors architecturaux et culturels de Chevannes. Une plongée visuelle dans l’histoire et le patrimoine local.

©Mairie de Chevannes 89