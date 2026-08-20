Patrimoine en péril : projet de sauvegarde d’une église romane, Église Saint-Pierre-de-Noaillac, Penne-d’Agenais

Informations pratiques

Patrimoine en péril : projet de sauvegarde d’une église romane Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre-de-Noaillac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez de l’ouverture exceptionnelle de l’église Saint-Pierre de Noaillac et découvrez cet édifice dans le cadre de verdure qui l’entoure.

Église Saint-Pierre-de-Noaillac 1130 impasse Bel-Air, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 83 40 47 47 https://www.facebook.com/eglise.de.Noaillac/?ref=settings Située en zone Natura 2000, dans un cadre de verdure exceptionnel, l’église Saint-Pierre de Noaillac est située sur une variante des chemins de Saint Jacques de Compostelle. Parking.

Profitez de l’ouverture exceptionnelle de l’église Saint Pierre de Noaillac et du cadre de verdure dans lequel elle se situe.

©amis église saint Pierre de Noaillac