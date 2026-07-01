Patrimoine en péril : raviver, résister, ré-imaginer, Médiathèque de Réalmont, Réalmont

Informations pratiques

Patrimoine en péril : raviver, résister, ré-imaginer Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Médiathèque de Réalmont Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le Musée numérique à travers une sélection d’œuvres issues de grandes institutions culturelles internationales. Cette présentation met en lumière la fragilité du patrimoine artistique et invite à réfléchir aux menaces qui pèsent sur lui : conflits, destructions, pillages ou encore oubli.

Tout au long du parcours, des panneaux explicatifs viendront enrichir votre découverte et permettront de mieux comprendre les enjeux de préservation, de restauration et de transmission de ce patrimoine commun.

Une expérience immersive pour porter un regard nouveau sur les œuvres et sur la nécessité de les protéger pour les générations futures.

Médiathèque de Réalmont 2 bis boulevard Carnot 81120 Réalmont Réalmont 81120 Tarn Occitanie 0672692573 https://rime-centretarn-pom.c3rb.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61557845829345;https://www.centretarn.fr/;https://www.facebook.com/search/top?q=r%C3%A9seau%20intercommunal%20des%20m%C3%A9diath%C3%A8ques%20centre%20tarn La médiathèque de Réalmont fait partie du RIME (Réseau Intercommunal des Médiathèques). Située au premier étage du bâtiment de la Communauté de communes Centre Tarn, elle constitue un lieu de lecture, de découverte et de partage ouvert à tous. Grâce à ses collections variées et à sa programmation culturelle, elle participe activement à la vie culturelle du territoire et favorise l’accès à la connaissance pour tous les publics. Le site bénéficie d’un grand parking situé à proximité immédiate. La commune est également desservie par les lignes de bus liO, permettant un accès facile depuis Castres, Albi et Lavaur.

Venez vous essayer au Musée numérique et découvrez une sélection d’oeuvres issues de grandes institutions culturelles internationales permettant de questionner la fragilité du patrimoine artistique :…

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