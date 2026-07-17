Visite commentée : La Croix-Rouge du Tarn vous ouvre exceptionnellement ses portes, Base départementale de la Croix-Rouge du Tarn, Réalmont

Informations pratiques

Visite commentée : La Croix-Rouge du Tarn vous ouvre exceptionnellement ses portes 19 et 20 septembre Base départementale de la Croix-Rouge du Tarn Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses de la Croix-Rouge du Tarn

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’histoire des secours et leur évolution jusqu’aux dispositifs d’urgence actuels.

À travers la présentation de matériels, des échanges avec les bénévoles de la Croix-Rouge française et la visite d’un lieu de mémoire, plongez dans l’évolution des pratiques de secours et des moyens déployés pour venir en aide aux personnes en détresse.

Cette découverte vous permettra également de mieux comprendre le rôle essentiel de chacun dans la chaîne des secours. Entre patrimoine, transmission des savoirs et engagement citoyen, la visite montre comment l’héritage des générations passées continue d’inspirer les acteurs de l’urgence d’aujourd’hui.

Poussez les portes de la base départementale de la Croix-Rouge du Tarn et découvrez ses missions de l’intérieur.

Base départementale de la Croix-Rouge du Tarn 205 chemin de la lancette, 81120 Réalmont Réalmont 81120 Tarn Occitanie

Entrez dans les coulisses de la Croix-Rouge du Tarn

©ValérieRouchy