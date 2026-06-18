Patrimoine et Yoga à Garat Tuilerie Niollet Garat

Garat

Patrimoine et Yoga à Garat

Tuilerie Niollet , Parking de l’Eschalou Garat Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Amis du patrimoine et détenteurs du Pass Découvertes, apprentis moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA. Sur justificatif.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25 20:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême pour une balade-découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous. Animé par Frédéric PETIT, professeur diplômé.

.

Tuilerie Niollet , Parking de l’Eschalou Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be guided by the Pays d?art et d?histoire de Grand-Angoulême for a discovery walk in a space conducive to relaxation, accompanied by a yoga practice open to all. Led by Frédéric PETIT, qualified yoga teacher.

L’événement Patrimoine et Yoga à Garat Garat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême