Patrimoine et Yoga à Garat Tuilerie Niollet Garat
Patrimoine et Yoga à Garat Tuilerie Niollet Garat mardi 25 août 2026.
Garat
Patrimoine et Yoga à Garat
Tuilerie Niollet , Parking de l’Eschalou Garat Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Amis du patrimoine et détenteurs du Pass Découvertes, apprentis moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA. Sur justificatif.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25 20:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême pour une balade-découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous. Animé par Frédéric PETIT, professeur diplômé.
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Tuilerie Niollet , Parking de l’Eschalou Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48
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English :
Let yourself be guided by the Pays d?art et d?histoire de Grand-Angoulême for a discovery walk in a space conducive to relaxation, accompanied by a yoga practice open to all. Led by Frédéric PETIT, qualified yoga teacher.
L’événement Patrimoine et Yoga à Garat Garat a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême