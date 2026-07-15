Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade La Tranchade Garat

Informations pratiques

Garat

Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade

La Tranchade Château de la Tranchade Garat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée des extérieurs du château de La Tranchade, édifié entre les XIVe et XVIIe siècles.

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La Tranchade Château de la Tranchade Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 68 30 chateaulatranchade@gmail.com

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English :

Guided tour of the exterior of La Tranchade Castle, built between the 14th and 17th centuries.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade Garat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême