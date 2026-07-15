Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade La Tranchade Garat
dimanche 20 septembre 2026 · La Tranchade · Garat
Informations pratiques
Garat
Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade
La Tranchade Château de la Tranchade Garat Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite commentée des extérieurs du château de La Tranchade, édifié entre les XIVe et XVIIe siècles.
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La Tranchade Château de la Tranchade Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 68 30 chateaulatranchade@gmail.com
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English :
Guided tour of the exterior of La Tranchade Castle, built between the 14th and 17th centuries.
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade Garat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême