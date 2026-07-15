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AGENDA · Garat

Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade La Tranchade Garat

dimanche 20 septembre 2026 · La Tranchade · Garat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
La Tranchade
Adresse
Château de la Tranchade
Ville
16410 Garat
Département
Charente
Tarif

Garat

Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade

La Tranchade Château de la Tranchade Garat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée des extérieurs du château de La Tranchade, édifié entre les XIVe et XVIIe siècles.
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La Tranchade Château de la Tranchade Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 81 68 30  chateaulatranchade@gmail.com

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English :

Guided tour of the exterior of La Tranchade Castle, built between the 14th and 17th centuries.

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du château de la Tranchade Garat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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