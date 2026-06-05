Garat

Soirs Bleus John Al. Society & Le Dernier Concert

Salle polyvalente l’Atrium Garat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

18h30 John Al. Society

20h30 Le Dernier Concert,Cie I.SI

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Salle polyvalente l’Atrium Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 62 73 c.mauricio@garat.fr

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English :

6:30 p.m.: John Al. Society

8:30 pm: Le Dernier Concert,Cie I.SI

L’événement Soirs Bleus John Al. Society & Le Dernier Concert Garat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême