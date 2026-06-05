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Soirs Bleus John Al. Society & Le Dernier Concert Garat

Soirs Bleus John Al. Society & Le Dernier Concert Garat dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Salle polyvalente l'Atrium

Ville : 16410 Garat

Département : Charente

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Garat

Soirs Bleus John Al. Society & Le Dernier Concert

Salle polyvalente l’Atrium Garat Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

18h30 John Al. Society
20h30 Le Dernier Concert,Cie I.SI
  .

Salle polyvalente l’Atrium Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 62 73  c.mauricio@garat.fr

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English :

6:30 p.m.: John Al. Society
8:30 pm: Le Dernier Concert,Cie I.SI

L’événement Soirs Bleus John Al. Society & Le Dernier Concert Garat a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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