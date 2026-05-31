Visite commentée du château de La Tranchade (XIVe – XVIIe siècle), Château de la Tranchade, Garat

Visite commentée du château de La Tranchade (XIVe – XVIIe siècle) Dimanche 20 septembre, 13h00 Château de la Tranchade Charente

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée des extérieurs du château de La Tranchade, édifié entre les XIVe et XVIIe siècles.

Durée : environ 45 minutes.

Château de la Tranchade La Tranchade, 16410 Garat Garat 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 18 81 68 30 http://www.latranchade.fr Ancienne place forte avancée d’Angoulême, le château de la Tranchade date des XIVe et XVIe siècles. Au fil des siècles, le château et ses défenseurs participèrent à la guerre de Cent Ans, aux guerres de Religion et à la Fronde. Le donjon date de 1396 et les deux ailes de la cour du XVIe siècle.

Visite commentée des extérieurs du château de La Tranchade, édifié entre les XIVe et XVIIe siècles.

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