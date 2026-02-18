Patrimoine mondial en fête Citadelle de Besançon Besançon
Patrimoine mondial en fête Citadelle de Besançon Besançon dimanche 19 avril 2026.
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon
Gratuit
Début : 2026-04-19 10:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
2026-04-19
Dimanche 19 avril, le Patrimoine mondial se fête dans les 9 sites inscrits au Patrimoine mondial en Bourgogne-Franche-Comté
Au programme visites, ateliers, jeux et animations pour petits et grands, dans un esprit ludique et participatif. .
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr
