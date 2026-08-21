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Patrimoine naturel et agricole : découverte du domaine du Blavet, Domaine du blavet, Roquebrune-sur-Argens

dimanche 20 septembre 2026 · Domaine du blavet · Roquebrune-sur-Argens

Patrimoine naturel et agricole : découverte du domaine du Blavet, Domaine du blavet, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Domaine du blavet
Adresse
346 Route de Marchandise, 83520 Roquebrune-sur-Argens
Ville
83520 Roquebrune-sur-Argens
Département
Var

Patrimoine naturel et agricole : découverte du domaine du Blavet Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine du blavet Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite commentée du domaine par son propriétaire, Frédéric Michel.
Une découverte d’un patrimoine agricole vivant et des enjeux liés à la préservation des paysages et des savoir-faire.

Renseignements & inscriptions :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

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Visite commentée du domaine par son propriétaire, Frédéric Michel.

©Domaine du Blavet

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