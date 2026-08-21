Patrimoine naturel et agricole : découverte du domaine du Blavet, Domaine du blavet, Roquebrune-sur-Argens
dimanche 20 septembre 2026 · Domaine du blavet · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Patrimoine naturel et agricole : découverte du domaine du Blavet Dimanche 20 septembre, 10h00 Domaine du blavet Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Visite commentée du domaine par son propriétaire, Frédéric Michel.
Une découverte d’un patrimoine agricole vivant et des enjeux liés à la préservation des paysages et des savoir-faire.
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Renseignements & inscriptions :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
Domaine du blavet 346 Route de Marchandise, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
Visite commentée du domaine par son propriétaire, Frédéric Michel.
©Domaine du Blavet
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