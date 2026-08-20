Patrimoine naturel et agricole : découverte de l’Oliveraie, Domaine de l’Olivette, Roquebrune-sur-Argens

Informations pratiques

Patrimoine naturel et agricole : découverte de l’Oliveraie Samedi 19 septembre, 09h30 Domaine de l’Olivette Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite commentée du domaine par son propriétaire, Silvain Delmotte.

Une découverte de l’olivier, patrimoine vivant de Provence, et des enjeux liés à sa préservation face à la sécheresse, aux maladies, aux ravageurs et au changement climatique.

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Renseignements & inscriptions :

0498113685

patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr

Domaine de l’Olivette 1105 Chemin de l’iscle, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]

Visite commentée du domaine par son propriétaire, Silvain Delmotte.

©Domaine de l’Olivette