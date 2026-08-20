Patrimoine naturel et agricole : découverte de l’Oliveraie, Domaine de l’Olivette, Roquebrune-sur-Argens
samedi 19 septembre 2026 · Domaine de l'Olivette · Roquebrune-sur-Argens
Informations pratiques
Patrimoine naturel et agricole : découverte de l’Oliveraie Samedi 19 septembre, 09h30 Domaine de l’Olivette Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Visite commentée du domaine par son propriétaire, Silvain Delmotte.
Une découverte de l’olivier, patrimoine vivant de Provence, et des enjeux liés à sa préservation face à la sécheresse, aux maladies, aux ravageurs et au changement climatique.
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Renseignements & inscriptions :
0498113685
patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr
Domaine de l’Olivette 1105 Chemin de l’iscle, 83520 Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens 83520 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0498113685 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@mairie-roquebrune-argens.fr »}]
Visite commentée du domaine par son propriétaire, Silvain Delmotte.
©Domaine de l’Olivette